GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Iraklı 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iraklı 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ünün savcılıktaki ifadelerinden sonra sınır dışı edilmesine karar verildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezindeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 3'ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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