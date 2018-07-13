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GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 21:33 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan Iraklı 7 şüpheli adliyeye sevk edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Iraklı 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iraklı 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ünün savcılıktaki ifadelerinden sonra sınır dışı edilmesine karar verildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezindeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 3'ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Samsun terör örgütü DEAŞ

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