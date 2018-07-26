GÜNCELLEME - Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün gözaltına alınan, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Zaman gazetesi operasyonu protestolarına katıldıkları tespit edilen, kapatılan FEZA Koleji ve Sakarya Dershanesi çalışanı 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bank Asya'da hesapları olduğu belirlenen Gamze K, Zeynep S, Mehmet A, Mehmet B. ve Resul Ü. adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi.
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