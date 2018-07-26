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GÜNCELLEME - Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

Kapatılan FEZA Koleji ve Sakarya Dershanesi çalışanı 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün gözaltına alınan, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Zaman gazetesi operasyonu protestolarına katıldıkları tespit edilen, kapatılan FEZA Koleji ve Sakarya Dershanesi çalışanı 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bank Asya'da hesapları olduğu belirlenen Gamze K, Zeynep S, Mehmet A, Mehmet B. ve Resul Ü. adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Zaman gazetesi

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