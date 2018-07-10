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GÜNCELLEME - Samsun'daki park yeri kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:51 | Son Güncelleme

İlkadım ilçesinde araç park yeri nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan şüpheli polis memuru ile eşi adliyeye sevk edildi - Zanlılardan polis memuru tutuklandı, eşi ise savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde araç park yeri nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan şüpheli polis memuru ile eşi adliyeye sevk edildi.

Pazar Mahallesi Saathane Meydanı yakınlarındaki bir fırının önünde çıkan silahlı kavgada Rasim Sabah'ı (34) öldüren, Fatih Cepniler'i (36) yaralayan Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Adem Y. ile eşi Aynur Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Adem Y. tutuklandı, Aynur Y. savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Samsun'da dün polis memuru Adem Y, araç park etme nedeniyle tartıştığı Sabah ve Cepniler'e tabancayla ateş etmişti. Yaralanan Sabah ve Cepniler Gazi Devlet Hastanesine kaldırılmış, Sabah, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Adem Y. ile eşi Aynur Y. gözaltına alınmıştı.

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