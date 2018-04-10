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GÜNCELLEME - Sanatçı Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:47 | Son Güncelleme

Sol kolunda kırık olduğu tespit edilen Esat Kabaklı, Burdur'daki müdahalenin ardından tedbir amaçlı Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi - Burdur Valisi Yılmaz: "Şuanda bilinci açık, konuşuyor. Kolunda bir kırık var. Baş kısmında çarpmadan kaynaklı birtakım kesikler var. Arkadaşlarımız dikişlerini yaptılar. Göğsünde çarpmadan kaynaklı hafif bir kanama var. Bununla ilgili de hastayı Isparta Şehir Hastanesine nakledeceğiz. Şu anda çok şükür sağlığı ile ilgili endişe edilecek acil bir durum yok" BURDUR VALİSİ'NİN AÇIKLAMASI VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.

Kazada yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sol kolunda kırık olan Kabaklı, Burdur'daki müdahalenin ardından tedbir amaçlı Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, hastanede yaptığı açıklamada, Kabaklı'nın saat 16.30 sularında Burdur'un Karamanlı ilçesi sınırları içinde kendi kullandığı araçla tek taraflı kaza geçirdiğini belirtti.

Kabaklı'nın Burdur Devlet Hastanesinde tetkiklerinin yapıldığını, hayati tehlikesinin bulunmadığını aktaran Vali Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şuanda bilinci açık, konuşuyor. Ailesi de şuan yolda gelmek üzere. Kolunda bir kırık var. Baş kısmında çarpmadan kaynaklı birtakım kesikler var. Arkadaşlarımız dikişlerini yaptılar. Göğsünde çarpmadan kaynaklı hafif bir kanama var. Bununla ilgili de hastayı Isparta Şehir Hastanesine nakledeceğiz. Şu anda çok şükür sağlığı ile ilgili endişe edilecek acil bir durum yok. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyoruz."

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Vali Yılmaz'ı arayarak Kabaklı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

Bu arada, kaza ve sonrası çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Esat Kabaklı Karamanlı trafik kazası

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