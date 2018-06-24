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GÜNCELLEME - Sandık başında "kan davası" kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 18:45 | Son Güncelleme

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kan davalı 2 aile arasında sandık başında çıkan silahlı kavgada, İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Soruşturmaya konu menfur olayın 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle bir illiyet bağının bulunmadığı, olayın geçmişe dayalı kan davasının getirdiği etkiyle meydana gelmiş adli vaka olduğu anlaşılmıştır" - Erzurum Valiliği: - "Karaçoban'da 2 aile arasında geçmişten gelen husumet nedeniyle çıkan kavgada her 2 aileden birer kişi vefat etmiştir. İncelemeler sonucunda vefat eden vatandaşlarımızdan birinin İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı olduğu anlaşılmıştır." - İYİ Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Dumlu: - "Bu ailelerin kan davalı olduğu biliniyordu, sandık başında karşı karşıya gelmemeliydiler" VALİLİK VE İYİ PARTİ İL BAŞKANININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, kan davası sebebiyle husumetli 2 aile arasında sandık başında çıkan silahlı kavgada, İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kopal Mahallesi Kopal İlköğretim Okulunda saat 15.00 sıralarında oy kullanma alanında "silahlı kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve silahla kasten yaralama" eylemleri meydana geldiği anımsatıldı.

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçmek amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu kaydedilen açıklamada, soruşturmaya konu olayın, 5 yıl önce Karayazı ilçesinde "Yazan" ailesinden bir kadın ile "Durmaz" ailesinden bir erkeğin öldürülmesiyle başlayan kan davası yüzünden meydana geldiği ifade edildi.

Durmaz ailesinden kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin, Kopal İlköğretim Okulunda oy kullanan Yazan ailesi mensuplarına hakaret ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Taraflar arasındaki geçmişin getirdiği husumetin etkisiyle sözlü münakaşa büyüyerek Y.D, elindeki tabancayla ateş ederek A.Y'yi vurmuş, M.Y. ile henüz kimliği tespit edilemeyen birkaç kişinin silahla karşılık vermesi sonrasında taraflar arasında çatışma çıkmıştır. Yazan ailesinden 4 kişi ile Durmaz ailesinden M.S.D. yaralanmıştır. Bu kişilerden M.S.D. Karayazı İlçe Devlet Hastanesi, A.Y. ise Karaçoban İlçe Devlet Hastanesinde vefat etmiştir.

Cumhuriyet başsavcılığınca konunun önemi ve aciliyetinden dolayı derhal soruşturma başlatılmış, olay yerinde gerekli inceleme ve tespit işlemleri için kolluk kuvvetlerine gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmanın bizzat yerinde yürütülmesi için cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturmaya konu menfur olayın 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri'yle bir illiyet bağının bulunmadığı, olayın geçmişe dayalı kan davasının getirdiği etkiyle meydana gelmiş bir adli vaka olduğu anlaşılmıştır."

- Valilik açıklaması

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada da olayın taraflar arasındaki husumetten kaynaklandığı anlatıldı.

Açıklamada, "Karaçoban ilçesinde 2 aile arasında geçmişten gelen husumet nedeniyle çıkan kavgada her 2 aileden birer kişi vefat etmiştir. İncelemeler sonucunda vefat eden vatandaşlarımızdan birinin İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı olduğu anlaşılmıştır."

- "Ailelerin kan davalı oldukları biliniyordu"

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Dumlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybeden Mehmet Sıddık Durmaz'ın partisinin Karaçoban İlçe Başkanı olduğunu ve olayın 4-5 yıldır devam eden kan davasından kaynaklandığını söyledi.

Olayın oy kullanılan okulda yaşandığını bildiren Dumlu, "Bu ailelerin kan davalı olduğu biliniyordu, sandık başında karşı karşıya gelmemeliydiler." dedi.

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Erzurum kan davası Karaçoban kavga

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