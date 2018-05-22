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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iş merkezinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 21:35 | Son Güncelleme

Çok sayıda iş yerinin zarar gördüğü yangın ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü DETAYLAR EKLENDİ

Şanlıurfa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik çabasının ardından, kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Sarayönü Caddesi'nde yaklaşık 100 işletmenin faaliyet gösterdiği Dünya İş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Esnafın bildirmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi olay yerine sevk edildi. İş merkezini tahliye eden ekipler, çevre güvenliğini sağlayarak, yangına müdahale etti.

Yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Çok sayıda işletmenin zarar gördüğü iş merkezinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Soğutma çalışmalarının ardından, hasar tespit çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
"Yangın Yerinde Orkideler" İş merkezi itfaiye yangın

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