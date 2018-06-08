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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 22:01 | Son Güncelleme

Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alacak nedeniyle husumetli olan Lale ve Kankılıç aileleri arasında Atatürk Bulvarı'nda tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve silahların da kullanıldığı olayda Ekrem ve Ahmet Kankılıç ile Şaban Lale yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şaban Lale, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanenin önünde ölü ve yaralıların yakınları arasında çıkan kavgada ise Bahri Kankılıç ile Mustafa ve Mehmet Lale, taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Yaralılara acil serviste müdahale edildi.

Kavganın ardından olay yeri ve hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Polis, kavgaya karışan aile fertlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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