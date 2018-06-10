GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, husumetli olan iki aile arasında ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişi silahla ve darp sonucu yaralandı.
Yaralılardan durumu ağır olan ve özel hastaneye kaldırılan Osman Solak (16) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kavganın ardından yaralıların bulunduğu hastanede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Güvenlik güçleri, adı kavgaya karışan şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
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