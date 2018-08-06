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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, İSİMLER EKLENDİ

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İpekyolu Caddesi'nde ters yöne giren 33 NTN 35 plakalı kum yüklü tır, karşı yönden gelen 48 V 1336, 63 BC 453, 34 PDE 87 ve 34 PR 2843 plakalı araçlara çarparak devrildi.

Kazada Sabri Yıldız, Müslüm Dal, Mehmet Halil Turan, Abdullah Samak ve bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sabri Yıldız, Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tırın, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ters yöne girdiği öne sürüldü.

Alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yoğun trafikte hızla ilerleyen tırın devrilmesi ve etrafın tozla kaplanması yer alıyor.

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

- Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, İSİMLER EKLENDİ

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Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı
8 / 13

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı
9 / 13

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı
10 / 13

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı
11 / 13

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı
12 / 13

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tır 4 araca çarptı: 5 yaralı
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güvenlik kamerası tır devrildi trafik kazası yaralılar

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