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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 14:29 | Son Güncelleme

Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Miktat Tatar yönetimindeki 63 YD 743 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 56. kilometresinde Abdulcelil Beyaztaş'ın kullandığı 63 LY 320 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Beyaztaş ve beraberindeki Abdulcelil Beyaztaş ile otomobilde bulunan sürücü Miktat, Abdulbaki, Nurullah (3), Muhammed (7), İslim, Kenan, Ali, Yasemin ve Songül Tatar yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Abdulbaki, Nurullah (3) ve Muhammed (7) Tatar, kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Otomobilde bulunan Tatar ailesinin fertlerinin piknik yapmak amacıyla Atatürk Barajı kıyısına giderken kaza yaptıkları öğrenildi.

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Bozova Kaza ölü Şanlıurfa yaralı

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