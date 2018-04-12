GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 3 asker yaralı

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonun Suruç Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Şüpheliler Sadık, Fethi, Ahmet, Hasan ve Yusuf E. işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Çatışma sırasında iki ayrı araçla olay yerinden kaçan beş şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Operasyonda askerlerin "teslim ol" çağrısında bulundukları şüpheliler, çağrılara uymayarak askerlerle çatıştı. Çatışmada, üç asker ile şüphelilerden Resul E. (36) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmanalan Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

"İlimiz Suruç ilçesi Harmanalan Mahallesi'ne giden jandarma devriyesinin yakalama işlemi sırasında, şahsın akrabalarıyla jandarma devriye personeli arasında çıkan arbedede havaya açılan ateş sonucu şüpheli şahıs kazaen yaralanmıştır. Birecik Devlet Hastanesinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı şahsın genel sağlık durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sekiz kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir."