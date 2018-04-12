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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 3 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 01:01 | Son Güncelleme

Çatışmanın ardından gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi - Şanlıurfa Valiliği: "Sekiz kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Şanlıurfa Valiliği, Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmanalan Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda askerlerin "teslim ol" çağrısında bulundukları şüpheliler, çağrılara uymayarak askerlerle çatıştı. Çatışmada, üç asker ile şüphelilerden Resul E. (36) yaralandı.

Yaralı askerler ile şüpheli Resul E, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çatışma sırasında iki ayrı araçla olay yerinden kaçan beş şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Şüpheliler Sadık, Fethi, Ahmet, Hasan ve Yusuf E. işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

- Şüpheli kazaen yaralandı

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonun Suruç Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Operasyonun ayrıntılarına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Suruç ilçesi Harmanalan Mahallesi'ne giden jandarma devriyesinin yakalama işlemi sırasında, şahsın akrabalarıyla jandarma devriye personeli arasında çıkan arbedede havaya açılan ateş sonucu şüpheli şahıs kazaen yaralanmıştır. Birecik Devlet Hastanesinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı şahsın genel sağlık durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sekiz kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

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çatışma Suruç uyuşturucu

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