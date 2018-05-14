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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 00:12 | Son Güncelleme

Kontrolden çıkan otomobilin su dolu çukura devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Olay yerinde inceleme yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: - "Olay en ince ayrıntısına kadar incelenecek. Herhangi bir ihmal veya kusur varsa gereken yapılacaktır" DETAYLAR VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin su dolu çukura devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde kalbi duran otomobilin sürücüsü, kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Vedat İrgin yönetimindeki 16 F 9996 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun Dağyanı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su dolu çukura devrildi.

Kazada otomobilde bulunan baba Mehmet, anne Ayşe ve çocukları Ali ile Remziye İrgin hayatını kaybetti. Sürücü ile Nuran ve Erkan İrgin ise yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Rezmiye İrgin'in cesedi, İl Emniyet Müdürlüğü su altı polisleri, AFAD ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren arama çalışmasının ardından bulunarak sudan çıkarıldı.

Kurtarma ekipleri, olay yerinde bulunan ayakkabı sayısına göre otomobildekilerin sayısını tespit etmeye çalıştı.

Bölgedeki su birikintisi ise vidanjör yardımıyla tahliye edildi.

Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olay yerinde kalbi duran otomobil sürücüsü Vedat İrgin, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde uzun uğraşlar sonucu kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü. Durumu ağır olan İrgin'i Şanlıurfa'ya sevk ettik." dedi.

- Vali Erin inceleme yaptı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de kaza yerine gelerek, ilgililerden bilgi aldı.

Olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden Vali Erin, "Savcılıktaki adli işlemler devam ediyor. Olay en ince ayrıntısına kadar incelenecek. Herhangi bir ihmal veya kusur varsa gereken yapılacaktır. Bölgede bir tarla bulunuyor, su birikintilerine karşı gereken tahliyelerin yapılması gerekiyordu. Araçta bulunan kişi sayısı 7. Yaşamını yitiren 4 kişinin otopsi işlemleri yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kazayı görerek araçta kurtarma çalışması yapan tır şoförü Lütfi Balan da olay anında yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Halat yardımıyla ters dönen aracı kıyıya çektiklerini belirten Balan, "Suda ters dönen araba gördük. Hemen aracımızı durdurup, müdahale ettik. Arabanın kapısı kilitli olduğu için arka camı kırarak içindekileri çıkardık. Çıkarttığımızda yaralıların hepsi hareketsiz haldeydi. Elimizden geleni yapmaya çalıştık." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Şanlıurfa Viranşehir

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