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GÜNCELLEME - Sapanca'da sahilde iş yerlerinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 21:02 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, sahil yolundaki iş yerlerinde çıkan yangında 10 kafeterya kullanılamaz hale geldi - Kundaklama şüphesiyle bir şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sahil yolundaki iş yerlerinde çıkan yangında, 10 kafeterya kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca Gölü sahil yolundaki kafeteryalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınan yangında 10 kafeterya kullanılamaz hale geldi.

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Öte yangın bölgesine giden yol üzerinde bulunan Sanat Sokağı'ndaki bir dükkanın tentesi ile yine aynı yol üzerinde bulunan bir evde de yangın çıktı.

Olayın kundaklama olabileceği şüphesi üzerine soruşturma yürüten polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtları üzerinde yaptığı inceleme sonrası C.Ş gözaltına alındı.

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