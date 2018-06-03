GÜNCELLEME - Şarkıcı Haluk Levent serbest bırakıldı

Ankara'da "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent, savcılıkça serbest bırakıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent'in, Çankaya ilçesinde bir otele kayıt yaptırdığı tespit edildi.
Otelde polis ekiplerince gözaltına alınan Levent, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Haluk Levent, savcılıkça serbest bırakıldı.
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