GÜNCELLEME - Saz ustası Hayri Dev hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 10 yıl önce "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" seçtiği 85 yaşındaki saz ustası Hayri Dev, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Gökçeyaka Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Dev, yaklaşık 10 gün önce belindeki rahatsızlık nedeniyle Denizli Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada 5 gün tedavi gören Dev, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine (PAÜ) sevk edildi. Bel kemiğindeki çatlak nedeniyle dün ameliyat edilen ve beyin cerrahisi servisinde yatan Dev, sabaha karşı hayatını kaybetti.

İkisi erkek 5 çocuk babası Hayri Dev'in cenazesi, yakınları tarafından PAÜ morgundan alınarak doğup büyüdüğü Gökçeyaka Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Burada alınan helalliğin ardından Dev'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına getirildi.

Sanatçının oğlu Zafer Dev, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasını kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye büyük bir sanatçı ve ustayı kaybetti. Üzgünüz hepimiz. Babam ilerleyen yaşına rağmen sazı bırakmadı. Biz de babamın mirasını devam ettireceğiz. Babamın son günlerinde beraberdik. Kalp yetmezliği vardı. Babam son gecesinde 2-3 türkü söyledi torunlarına. Baba sen hastasın türkü söyleme dedim. Ama dayanamadı yine söyledi. Söyleye söyle öldü gitti." ifadesini kullandı.