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GÜNCELLEME - Sele kapılan Rüzgar'ın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:07 | Son Güncelleme

Manisa'nın Selendi ilçesinde sele kapılarak kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Baba Süleyman Özdemir: - "(İhmali olanlar hakkında suç duyurusu) Ben yapmazsam aynı şeyler bir daha tekrarlanacak. Rüzgar Kemaller, Ahmetler, Veliler ölecek. Benim gibi acı çeken anne ve babalara Allah sabır versin, kimseye Allah böyle bir ölüm vermesin" - Minik Rüzgar'ın cenazesi toprağa verildi CENAZENİN DEFNİ EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde 3 gün önce sele kapılan ve cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir toprağa verildi.

İlçede önceki gün etkili sağanak sonrası annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden ve toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'i (4) bulmak için jandarma, itfaiye, AFAD ve İzmir'den gelen arama kurtarma ekipleri ile Manisa Arama Kurtarma Derneğince sürdürüldü.

Çalışmalar sonrası ekipler, 4 yaşındaki çocuğun cesedini sele kapıldığı ilçe merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Çalıklı Mahallesi yakınlarında dereden 30 metre içeride arazide buldu.

Oğlunun cansız bedeninin bulunduğu haberini alan anne Dudu Özdemir ve aile yakınları Rüzgar Kemal Özdemir'in dere yatağına düştüğü yere gitti.

Baba Süleyman Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük bir acı yaşadığını, kimsenin bu acıyı tatmaması gerektiğini, selin olduğu gün haberi aldığında kendisini kaybettiğini, dere kenarına gelmek istediği sırada kendisinin de bir çukura düştüğünü söyledi.

Oğlunun ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini savunan Özdemir, "Orada bir duvar olsaydı bu toprak göçmezdi, benim çocuğumu Selendi çayı götürmedi, o toprak sağlam olsaydı 10 kilogramlık çocukla toprak göçmezdi." dedi.

Özdemir, ihmali olan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Ben yapmazsam aynı şeyler bir daha tekrarlanacak, Rüzgar Kemaller, Ahmetler, Veliler ölecek. Benim gibi acı çeken anne ve babalara Allah sabır versin, kimseye Allah böyle bir ölüm vermesin." ifadelerini kullandı.

Çocuğunun bulunduğu yere gelen baba ve sinir krizi geçiren Süleyman Özdemir'e sağlık ekipleri müdahale etti.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Rüzgar Kemal'in cenazesi aileye teslim edildi.

- "Allah hepsinin yolunu cennet etsin"

Rüzgar Kemal'in cenazesi, Çarşı Camisi'ne getirildi. Baba Süleyman Özdemir, oğlunun tabutu başında 10 yaşındaki oğlu Efe ve yakınlarıyla taziyeleri kabul etti.

Efe'nin kardeşinin tabutunun yanından ayrılmaması ve tabuta dokunması üzerine baba Özdemir, Efe'nin yanına gelerek bir eliyle oğluna diğer eliyle de tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Özdemir, yakınlarının desteği ile cenazenin başından alındı.

Gazetecilere açıklama yapan baba Özdemir, oğlunun bulunması için çalışan ekipler ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Allah hepsinin yolunu cennet etsin." dedi.
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- Anne oğlunu el sallayarak uğurladı

Kılınan cenaze namazı sırasında Efe, babasının yanında en ön sırada saf tuttu. Namaz sırasında caminin dışında bekleyen ve yakınlarının desteğiyle ayakta duran anne Dudu Özdemir, tabutun cenaze arabasına konulması sırasında oğluna el salladı. Daha sonra cenaze arabasına binen Anne Özdemir, gözyaşı döktü.

Cenaze namazına CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar ile vatandaşlar katıldı.

Rüzgar Kemal’in cenazesi Selendi mezarlığına defnedildi.

- Olay

Selendi ilçe merkezinde önceki gün etkili yağış nedeniyle 6 ev ve 3 iş yerini su basmış, bazı araçlar sel nedeniyle sürüklenmişti.

Annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için dere kenarına giden Rüzgar Kemal Özdemir (4), toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolmuştu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri çocuğu bulmak için arama çalışması başlatmıştı.

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