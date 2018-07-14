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GÜNCELLEME - Serinlemek için göle giren iki çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 19:44 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren 8 kişiden 2'si boğuldu, 6'sı vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Başlatılan soruşturma kapsamında boğulan çocukların çalıştığı tekstil atölyesinin sahibi gözaltına aldı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren iki çocuk boğuldu. Çocukların çalıştığı tekstil atölyesinin sahibi gözaltına alındı.

Merkez Yıldırım ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çalışan 15 kişilik grup, piknik yapmak için İznik Gölü Orhangazi sahilindeki çamlık alana geldi. Gruptan Neslihan (14), Eylem (15) ve Kübra Sezek (17), Muharrem (13), Güllü (17) ve Marziye Sayhan (17) ile Vildan Salçın (12) ve Fatma Salman (13) serinlemek göle girdi.

Bir süre sonra göle girenlerin çırpındığı gören çevredekiler, 6 kişiyi kurtardı, Vildan Salçın ve Fatma Salman ise suda kayboldu. Olay yerine 112 Acil Servis, Bursa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Bursa Deniz Polisi çağrıldı. Suya giren dalgıç polisler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Salçın ve Salman'ın cansız bedenine ulaştı.

Çocukların cesetleri sudan çıkarılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

Çocukların cenazeleri savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik gölü Orhangazi

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