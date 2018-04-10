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GÜNCELLEME- Siirt'te güvenlik korucularına yıldırım isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:31 | Son Güncelleme

Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü bölgesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 7 güvenlik korucusundan biri müdahaleye rağmen şehit oldu ŞEHİT BİLGİSİ EKLENDİ

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 7 güvenlik korucusundan biri müdahaleye rağmen şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağdöşü köyü bölgesinde görevli güvenlik korucularına yıldırım isabet etti.

Olayda 7 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı güvenlik korucuları Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik korucularından biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

6 güvenlik korucusu, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt'e sevk edildi.

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Siirt şehit yıldırım isabet etti

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