GÜNCELLEME- Siirt'te güvenlik korucularına yıldırım isabet etti

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 7 güvenlik korucusundan biri müdahaleye rağmen şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağdöşü köyü bölgesinde görevli güvenlik korucularına yıldırım isabet etti.

Olayda 7 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı güvenlik korucuları Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik korucularından biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

6 güvenlik korucusu, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt'e sevk edildi.