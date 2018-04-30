GÜNCELLEME - Siirt'te iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Payamlı köyü bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Adil" kod adlı terörist Muhdi Başçı etkisiz hale getirildi.
Bir teröristin de yakalandığı operasyonda iki uzun namlulu silah ele geçirildi.
Bölgede jandarma özel harekat timlerinin katılımıyla genişletilen operasyon sürüyor.
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