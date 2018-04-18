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GÜNCELLEME - Siirt'teki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Pervari ilçesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi - Operasyonda, patlayıcıyı tespit etmesiyle güvenlik güçlerinin hayatını kurtaran ve ölen mayın arama köpeği Hüner'in 7 yıldır birçok operasyonda yer aldığı öğrenildi OPERASYONDA ÖLEN KÖPEK İLE İLGİLİ DETAY EKLENDİ

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyon sürdürülüyor.

Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait 4 kalaşnikof, iki M-16 piyade tüfeği, makineli tabanca, iki el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, dürbün, iki şarjör ve iki şemsiye ele geçirildi.

- Son "Hüneri"ini gösterdi

Alınan bilgiye göre, operasyonda, İl Jandarma Komutanlığına ait Labrador cinsi 8 yaşındaki Hüner isimli mayın arama köpeği, 3 el yapımı patlayıcıyı tespit etti, ardından 4. el yapımı patlayıcıyı tespit ettiği sırada basma düzenekli olması nedeniyle patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

Hüner, patlayıcıyı tespit etmesiyle eğitmeni ve operasyonda görevli diğer güvenlik güçlerinin hayatını kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Hüner, 7 yıldır terörle mücadelede güvenlik güçlerine yol arkadaşlığı yapıyordu.

Hüner, Eruh ve Pervari ilçe sınırları arasındaki Akmeşe ve Eruh'un Yassıdağ (Çırav) bölgelerindeki operasyonların yanı sıra 2016'da özel harekat polisi Yalçın Yamaner'in şehit düştüğü terör örgütüne yönelik operasyon ve terör eylemlerinde kullanmak üzere hazırlanan ve toprak altına gömülü 83 düdüklü tencere içerisinde mazot ile güçlendirilmiş 700 kilogram amonyum nitrat düzeneğinin bulunduğu operasyona da katılmıştı.

Önceki gün, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt-Şırnak sınır hattındaki Yazlıca Dağı Ayva Tepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye insansız hava aracı (İHA) yönlendirilmişti. İHA tarafından bölgede tespit edilen 7 terörist, F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterlerinin destek verdiği operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

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Herekol hüner köpek Siirt terör operasyonu

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