GÜNCELLEME - Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristleri "iz takibi"nin yanı sıra insansız hava araçlarıyla da adım adım takip eden güvenlik güçleri, söz konusu bölgede yürüttükleri koordineli çalışmalar sonucunda iki farklı noktada 4 terörist olduğunu belirledi.

Güvenlik kaynaklarınca, yürütülen operasyonlar karşısında bölücü terör örgütü PKK mensuplarının çıkmaza girdiklerinin, telsiz konuşmalarına yansıdığı bildirildi.

Bir yandan terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ederken diğer yandan ölmekten başka hiçbir seçeneği bulunmayan beyinleri yıkanmış teröristlere, sonu olmayan bu yoldan dönmeleri ve normal bir yaşama sahip olmaları için teslim olmaları yönünde çağrılar yapıldığı belirtildi.

