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GÜNCELLEME - Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

Beytüşşebap ilçesi kırsalında insansız hava araçlarıyla tespit edilen 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi OPERASYONA İLİŞKİN AYRINTILAR EKLENDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Beytüşşebap ilçesi Dönmezler mevkisinde bu sabah terör örgütü PKK'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda 4 terörist tespit edildi.

Söz konusu bölgede gerçekleştirilen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürdürülüyor.

- Karadan sıkıştırılan teröristler hava harekatıyla vuruldu

Hava harekatıyla 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristleri "iz takibi"nin yanı sıra insansız hava araçlarıyla da adım adım takip eden güvenlik güçleri, söz konusu bölgede yürüttükleri koordineli çalışmalar sonucunda iki farklı noktada 4 terörist olduğunu belirledi.

Karadan sızdırılan birliklerin operasyonlarıyla hareket edemez hale getirilen teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait M-16 ve AK-47 model hafif silahlar ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarınca, yürütülen operasyonlar karşısında bölücü terör örgütü PKK mensuplarının çıkmaza girdiklerinin, telsiz konuşmalarına yansıdığı bildirildi.

Bir yandan terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ederken diğer yandan ölmekten başka hiçbir seçeneği bulunmayan beyinleri yıkanmış teröristlere, sonu olmayan bu yoldan dönmeleri ve normal bir yaşama sahip olmaları için teslim olmaları yönünde çağrılar yapıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava destekli operasyon İHA şırnak terörist

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