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GÜNCELLEME - Şırnak'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:14 | Son Güncelleme

Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist yaralı yakalandı TERÖRİST SAYISI GÜNCELLENDİ

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 örgüt mensubunun yaralı yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gabar Dağı bölgesinde başlatılan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi -2" operasyonunda Kocağıl köyü kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist de yaralı yakalandı.

Operasyonda 5 kalaşnikof, parçalanmış M16, 4 el bombası, 40 litre motorin, 7 şarjör, 150 fişek ile yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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