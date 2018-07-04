GÜNCELLEME - Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 örgüt mensubunun yaralı yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gabar Dağı bölgesinde başlatılan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi -2" operasyonunda Kocağıl köyü kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist de yaralı yakalandı.

Operasyonda 5 kalaşnikof, parçalanmış M16, 4 el bombası, 40 litre motorin, 7 şarjör, 150 fişek ile yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

