GÜNCELLEME - Şırnak'taki terör operasyonu

Şırnak'taki terör operasyonunda yaralanan Erzurumlu Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 8 Haziran'da başlatılan operasyon sırasında 11 Haziran'da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi (33), Şırnak Devlet Hastanesindeki müdahale sonrası Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bir süredir Ankara'daki bu hastanede tedavi gören yüzbaşı Çelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Erzurum'un Çat ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Çelebi'nin naaşı, Ankara'dan içinde babası Kemal ve akrabalarının da bulunduğu askeri uçak ile baba ocağı Erzurum'a getirildi.
Şehit Çelebi için naaşının getirildiği Erzurum Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan askeri tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.
Törende, Çelebi'nin özgeçmişinin okunmasının ardından Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan şehit için dua okudu.
Askeri araca konulan şehit Çelebi'nin naaşı, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Törene, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, şehidin annesi Hamiyet, kardeşleri Muhammet, Mustafa, Harun Çelebi, yakınları ve askeri erkan da katıldı.
Bekar olan şehit Çelebi'nin cenazesi, yarın öğle vakti kentteki Narmanlı Camisi'nde düzenlenecek tören sonrası Kars Kapı Şehitliği'ne defnedilecek.
Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Lunaparkta balerin faciası!
Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi
Gökten ahtapot yağdı!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum