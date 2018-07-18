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GÜNCELLEME - Sivas merkezli suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:28 | Son Güncelleme

Sivas, İzmir ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan14 kişiden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ ve DETAYLAR EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü kurmak ve yönetmek, silahla yaralama, tehdit, hakaret, iş yeri kurşunlama, kasten yaralama, yağma ve şantaj" suçlamaları bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas merkez ile İzmir ve Kocaeli'de çok sayıda şubeden polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çek, senet, tapu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında çok sayıda müştekinin de ifadesine başvuruldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen A.K. ile diğer şüpheliler M.E, A.K, A.A, Ü.K. ve O.K. tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerden S.B'nin İstanbul'da, hakkında verilmiş hüküm gereğince cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Sivas

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