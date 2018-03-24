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GÜNCELLEME - Sivas'ta şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 21:42 | Son Güncelleme

Yıkılan duvarın altında kalan 4 araçta hasar oluştu - Hafik İlçe Emniyet Amirliği binası ve bazı okullar ile çok sayıda evin çatısı uçtu HAFİK İLÇESİNDEN DETAYLAR EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan duvarın altında kalan 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde Ömer Işık'a ait iş yerinin çatı kısmındaki yan duvar, park halindeki araçların üzerine yıkıldı.

Duvarın altında kalan 2 otomobil ile hafif ticari araç ve minibüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, kent merkezindeki Ata Sanayi Sitesi'nin yaklaşık 25 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki giriş tabelası, rüzgar nedeniyle yola devrildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol, bir süre trafiğe kapatıldı.

Tabelanın yıkılma anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu arada, polis ekipleri, megafonla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

- Hafik ilçesinde çok sayıda çatı uçtu

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Hafik ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği binası ve bazı okullar ile köylerdeki çok sayıda evin çatısı uçtu.

Hafik Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş, İlçe Emniyet Amirliği ile Dışkapı ve Koşutdere köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, hasarlar hakkında bilgi aldı.

Köylerdeki hasar tespit çalışmalarının ardından vatandaşlara yardım sağlanması konusunda ellerindeki imkanları kullanacaklarını dile getiren Karakaş, "Birçok köyümüzde ve ilçe merkezinde hasarlar oluştu. Allah'a şükür, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı." dedi.

Enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle zaman zaman elektrik kesintisi yaşanan ilçede, anonslarla vatandaşlardan mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları isteniyor.

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