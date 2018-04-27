SİVAS (AA) - Sivas merkezli 3 ilde, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 10'u tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında Sivas, Ankara ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan C.A, H.G. ve T.U. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 15'i ise adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden O.Z, B.Y.B, B.K, B.Y, M.K, M.Ü, S.B, V.B, T.U, S.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, F.E, C.T, S.A, A.Ç, M.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Firari bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Sivas merkezli Ankara ve Tokat'ta, önceki gün, sahte engelli raporu düzenlediği iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı. Erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı, engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmeti, engelli istihdamı, askerlik muafiyeti gibi konularda sahte rapor çıkartmak isteyen 508 kişiden 3 ile 5 bin lira arasında para alan zanlıların, devleti yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilmişti.
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