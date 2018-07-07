GÜNCELLEME - Somali'de Bakanlığa bomba yüklü araçla saldırı

MOGADİŞU (AA) - Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığına bomba yüklü araçla düzenlediği intihar saldırısı sonucu 10 kişinin öldüğü, bazılarının yaralandığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şebab örgütü üyesi bir militan, bomba yüklü araçla Başkent Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınındaki bakanlığı hedef aldı.
Bazı Şebab militanları da güvenlik güçleri ile çatışmanın ardından İçişleri ve Federal İşler Bakanlığına baskın düzenledi.
Militanların güvenlik güçleri ile çatışması ve bakanlığa düzenlediği baskın sırasında aralarında askerlerin de bulunduğu 10 kişi öldü, bazıları yaralandı.
Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Öte yandan, Şebab örgütü kendisine ait somalimemo.net sitesinden açıklama yaparak saldırıyı üstlendi.
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