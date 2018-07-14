GÜNCELLEME - Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırılar

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında meydana gelen iki bombalı saldırı ve Eş-Şebab militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AA muhabirine açıklamada bulunan Komiser Yardımcısı Abdurrahman Hasan, iki bomba yüklü aracın aralıklarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarındaki kontrol noktasında infilak ettiğini söyledi.
İlk patlamanın ardından militanlar ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını aktaran Hasan, saldırıda iki Eş-Şebab militanı ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Yerel medyada, askerler de dahil 8’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduran Eş-Şebab örgütü, başkent Mogadişu’daki önemli kurumları ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Somali'de, geçen hafta, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığına bomba yüklü araçla düzenlediği intihar saldırısında en az 9 kişi ölmüştü.
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