GÜNCELLEME- Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden şüpheli gözaltında

Anıtkabir'de çektiği provakasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan S.İ'nin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Anıtkabir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan S.İ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturmanın ardından polis ekipleri, genç kızın yakalanması için harekete geçti.
Erzurum'un İspir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen 23 yaşındaki S.İ, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince halasının Demetevler semtindeki evinde gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelininin Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri devam ediyor.
Sosyal medyadan provakasyon içerikli görüntü paylaşan S.İ'nin, 19 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için başkente geldiği öğrenildi.
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