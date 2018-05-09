Mütalaaya göre sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Akın Öztürk ile tümgeneraller İlhan Talu, Osman Ünlü, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Ahmet Bircan Kırker, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Mehmet Partigöç, Murat Aygün, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık, Sinan Sürer, eski albaylar Ahmet Özçetin, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Fırat Alakuş, Muhsin Kutsi Barış, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Ramazan Gözel, eski yarbaylar Ertuğrul Terzi, Halil Gül, Özcan Karacan, Savaş Kabaklı, Turgay Sökmen ve Mehmet Şahin'in "anayasayı ihlal" "kasten öldürme" ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından 252'şer kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Savcı Bülent Karakuş'un 5 saat süren mütalaasında, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi 35 sanığın 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, konsey dışındaki 153 kişinin de 1 ile 13 arasında değişen sayılarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde yaşanan eylemlerden sorumlu tutulan söz konusu sanıkların her biri için "2 bin 558 sivil vatandaş ile 177 güvenlik personelinin yaralanması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından da 56 bin 511'er yıl hapis cezası talebinde bulunuldu.

- 13 kez ağırlaştırılmış müebbet

Konsey dışındaki sanıklar eski korgeneraller Mustafa Özsoy, Salih Ulusoy, Satı Bahadır Köse, eski tümgeneraller Baki Kavun, Oğuz Sehad Habiboğlu, eski tuğgeneraller ve tuğamiraller Mustafa Sözer, Alpaslan Çetin, Mehmet Arif Pazarlıoğlu, Uğur Şahin, eski albaylar Abdülkadir İlhan, Cemal Turğut, Cengiz Aydın, İlyas Bilgiş, Murat Korkmaz, Mustafa Çiçek, Nuri Gayır, Özay Yılmaz, Özcan Kurt, Vural Akyıldırım, Yusuf Güleç, eski yarbaylar Bünyamin Tuner, Doğan Üstüntaş, Gökhan Eski, Halis Ahmet Özer, Halit Kazancı, Hüseyni Hakan Öcal, Hüseyin Yıldırım, Levent Türkkan, Lütfullah Taşyumruk, Murat Mala, Mustafa Çakmaktaşı, Muzaffer Çoban, Oktay Felekoğlu, Özgür Solakoğlu, Recep Yıldız, Yusuf Karşil, eski binbaşılar Abdurrahim Aksoy, Adnan Arıkan, Yener Yılmaz, Ahmet Albayrak, Ahmet Durmaz, Ahmet İlhan Ayşan, Ahmet Yıldız, Ali Feyyaz Beydağ, Ali Gültekin, Asım Şanöz, Aziz Onur, Emrah Ilgaz, Emre Karslı, Erhan Metin, Ersoy Öz, Fatih Koç, Fatih Misir, Fatih Üner, Gökhan Balcı, Güven Keskin, İsmail Aydın, Kenan Yıldırım, Mustafa Duygulu, Mutlu Burak Uyar, Mahsen Fıstıkçı, Necati Güneş, Necdet Eroğlu, Oğuzhan Konuk, Okan Ataoğlu, Okan Kurt, Recep Aktürk, Recep Özkan, Serkan Kılıç, Serkan Sağ, Sinan Yılmaz, Suat Kürşat Gün, Ümit Bayık, Vahap Kavaker, Veysel Özmen, Yusuf Akdemir, Yusuf Yedidağ, eski yüzbaşılar Ali Çakır, Ali Emre Eral, Erdem Eraslan, Erman Can, Fatih Ekici, Fazlı Özşahin, Gökhan Akdağ, Mehmet Demir, Mehmet Emin Tüzel, Metin Demir, Metin Gümüşburun, Murat Engin, Murat Ertaş, Sadık Kazancı, Sedat Taşkın, Serdar Tekin, Yalçın Gür, Onur Özdemir, eski teğmen ve üsteğmenler Abdulkadir Bozan, Abdullah Şevki Güngör, Abdulvahap Berke, Abdurrahman Aydoğan, Cihangir Şenlik, Eray Çekerek, Ertan Özmen, Furkan Çetiner, Hamza Er, Hasan Sevimli, İlker Çetinkaya, İsmail Yolaçıcı, Mehmet Akçara, Murat Aletirik, Mustafa Demir, Mustafa Temir, Selçuk Topal, Uğur Bostan, Vahit Güllü, Yalçın Toker, eski astsubaylar Anıl Koç, Ayhan Carık, Bayram Aydemir, Derviş Taş, Emin Anar, Ersin Eker, Fatih Sarımehmet, Fatih Yanıkkaya, Fevzi Sönmez, Furkan Akbenli, Gökhan Çetin, Halil İbrahim Atalap Hasan Demirci, Hasan Hüseyin Sarıtarla, Hüseyin Ömür, Halil İbrahim Karağbağ, İbrahim Çölkesen, İbrahim Karadağ, İlyas Akyar, İsa Akın, Kamil Ilgaz, Kenan Şimşek, Mahmut Tuncer, Mehmet Adıgüzel, Mete Kılıçaslan, Muhammet Yılmaz, Murat Bingül, Mustafa Kocaaslan, Osman Aktaş, Ömer Gürsel Çetin, Samet Yıldız, Suat Sağlam, Şener Kısak, Şevket Samet Okyay, Talha Atlanel, Temel Can Köroğlu, Turgay Perişan ve Veysel Tokmak, "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.