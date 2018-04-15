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GÜNCELLEME - Sulama kanalına giren gencin kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu - Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak amacıyla suya giren kişi ise çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı GENCİN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Nur Hicri (21) merkez Haliliye ilçesi Dağeteği Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına serinlemek amacıyla girdi.

Akıntıya kapılan Hicri'yi kurtarmak için arkadaşı Mehmet Oluk (22) suya atladı, ancak çabalarına rağmen Hicri gözden kayboldu.

Boğulma tehlikesi yaşayan Oluk'u olay yerine yakın bir inşaatta çalışan Hüseyin Alabalık sudan çıkardı.

112 Acil Servis ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırılan Oluk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Sualtı ekipleri, kanalda Hicri'yi arama çalışması başlattı.

Emniyet Müdürlüğü Sualtı ekipleri, AFAD ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu Hicri'nin cesedi kanala girdiği yerin yaklaşık 7 kilometre ilerisinde bulundu.

Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan bölgeye gelen Hicri'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

- "Zar zor birini kurtarabildim"

Gençlerden birini sudan çıkarmayı başaran Hüseyin Alabalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı görür görmez kanala koştuğunu söyledi.

Alabalık, "Ben inşaatta öğlen yemeği yemek için dinleniyordum. Sonra birden bir bağrış sesi duydum, bir baktım iki genç suya kapılmış. Hemen kanalın yanına geldim ve suya atladım onları kurtarmak için ama zar zor birini kurtarabildim diğeri ise suya kapılıp gitti." diye konuştu.

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