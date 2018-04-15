GÜNCELLEME - Sulama kanalına giren gencin kaybolması

Öte yandan bölgeye gelen Hicri'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

- "Zar zor birini kurtarabildim"

Gençlerden birini sudan çıkarmayı başaran Hüseyin Alabalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı görür görmez kanala koştuğunu söyledi.

Alabalık, "Ben inşaatta öğlen yemeği yemek için dinleniyordum. Sonra birden bir bağrış sesi duydum, bir baktım iki genç suya kapılmış. Hemen kanalın yanına geldim ve suya atladım onları kurtarmak için ama zar zor birini kurtarabildim diğeri ise suya kapılıp gitti." diye konuştu.