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GÜNCELLEME - Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 22:32 | Son Güncelleme

Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI VE İSİMLERİ EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, ilçede seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, HDP'li olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı yapıldı. Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 12 kişi yaralandı.

Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Yıldız ile Esved, Fadıl ve Ferit Şenyaşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı. Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Vali Abdullah Erin, Suruç'a giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı Suruç Şanlıurfa

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