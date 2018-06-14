GÜNCELLEME - Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Alınan ilk bilgilere göre, ilçede seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, HDP'li olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı yapıldı. Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 12 kişi yaralandı.
Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Yıldız ile Esved, Fadıl ve Ferit Şenyaşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı. Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Vali Abdullah Erin, Suruç'a giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi
Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı
Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
ABD şokta! Kalifornia bölünmek için referanduma gidecek!
Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Sosyal medyanın diline düştüler
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum