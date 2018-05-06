GÜNCELLEME - Takma saç ve bıyıklı soyguncu yakalandı

Sakarya'da marketlere takma saç, bıyık ve sakalla girerek, silahlı soygun yaptığı öne sürülen ve gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ve Serdivan ilçesindeki 5 marketten gasp yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Marketlerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli M.F.A'yı teşhis etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve motosikletinde yapılan aramalarda, takma saç, sakal, bıyık ve güneş gözlüğünün yanı sıra, marketlerden aldığı yaklaşık 20 bin lira, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 ruhsatsız tüfekle değişik çaplarda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.F.A, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



