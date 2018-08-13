HABER

GÜNCELLEME - Taksinin bagajından esrar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 22:06 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da durdurulan bir taksinin bagaj kısmında 6 kilo 850 gram reçine halinde esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden Afgan uyruklu 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cengiz Ö. (56) yönetimindeki taksiyi, Ordu karayolu uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında 3 sırt çantasına gizlenmiş 3 parça halinde 6 kilo 850 gram reçine halinde esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü Cengiz Ö. ile araçta bulunan 2 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Afgan uyruklu şüphelilerin üzerinden çıkan İran pasaportunun sahte olduğu belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2 Afgan uyruklu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 şüpheli adliye esrar Samsun Taksi uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Türkiye'ye destekler sürüyor! Bir açıklama da Azerbaycan'dan

Türkiye'ye destekler sürüyor! Bir açıklama da Azerbaycan'dan

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'de şok! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!

İYİ Parti'de şok! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!

İstanbul Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi!

İstanbul Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi!

Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?

Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.