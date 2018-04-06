GÜNCELLEME - Tarihi binada mavzer fişeği ve el bombası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde restorasyon çalışması yapılan tarihi bir binada 8 adet el bombası ve mavzer fişeği bulundu. El bombaları ile mavzer fişeklerinin 1907 yılı yapımı olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "Miras Atölyesi" projesi kapsamında restore edilen tarihi binada çalışmalarını sürdüren ekipler, eski dönemlere ait el bombası ile mavzer fişeği buldu. Ekipler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bomba imha uzmanları önlem aldı. Bu sırada binanın bulunduğu Peştemalcı Caddesi tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

El bombaları ve mavzer fişekleri uzman ekip tarafından muhafaza altına alındı. Bulunan malzemeler inceleme yapılmak üzere ilgili kurumlara gönderildi.

Yapılan incelemede, bulunan 152 adet mavzer fişeği, 8 el bombası ile bir adet kütüklüğün 1907 yılında üretildiği tespit edildi.