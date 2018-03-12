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GÜNCELLEME - Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:54 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde tartıştığı eşini öldürüp aynı tabancayla başına ateş eden saldırgan, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti SALDIRGANIN HASTANEDE ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı eşini öldürdüğü tabancayla başına ateş eden saldırgan, kaldırıldığı hastanede öldü.

İlk eşinden iki çocuğu bulunan Zehra Yılmaz, ikinci evliliğini yaptığı fakat şiddetli geçimsizlik yaşadığı Hasan Yılmaz (53) ile Yaylayolu Caddesi'ndeki bir çay ocağında konuşmak üzere buluştu.

Daha önce mahkemece hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Hasan Yılmaz ile eşi tartışmaya başladı.

Hasan Yılmaz, ruhsatsız tabancayla, Zehra Yılmaz'a ateş etti. Karnından ve göğsünden vurulan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan, daha sonra tabancayı başına dayayarak tetiğe bastı.

Ağır yaralı halde Alanya Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hasan Yılmaz ile öldürdüğü eşinin cenazesi, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Alanya cinayet

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