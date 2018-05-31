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GÜNCELLEME -Tartıştığı eski eşini av tüfeğiyle yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 21:59 | Son Güncelleme

Bartın'da aralarında anlaşmazlık bulunan eski eşini av tüfeğiyle yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı (ADLİ SÜREÇ EKLENDİ)

Bartın'ın Amasra ilçesinde eski eşini av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Koca köyünde yaşayan ve aralarında bir süredir anlaşmazlık olduğu belirtilen Ş.G. (63) ile eski eşi H.U. (62) arasında tartışma çıktı. Evin önündeki tartışmanın büyümesi üzerine, Ş.G, evden av tüfeğini alarak eski eşine ateş etti.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kol ve karın bölgesinden yaralanan H.U'yu, Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan kadının, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ş.G. karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Amasra Adliyesine getirildi.

Ş.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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