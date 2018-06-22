GÜNCELLEME - Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiası

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İddiaya göre, Tekke Mahallesi'ndeki apartmanda oturan Zülfikar T. (39) ile eşi İpek T. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İpek T, mutfaktan aldığı bıçakla eşini apartmanın merdivenlerinde göğsünden yaraladı. Bıçak darbesiyle ağır yaralanan Zülfikar T, düşerek başını merdivenlere çarptı.
Sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Zülfikar T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şoka girdiği belirtilen İpek T, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
İpek T'nin, eşiyle tartışmaya başladıkları sırada biri 3, diğeri 7 yaşındaki kızlarını komşularına bıraktığı öğrenildi.
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