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GÜNCELLEME - Tayland'da iki tekne alabora oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 21:15 | Son Güncelleme

Turistleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 49 kişi kayboldu - Alabora olan diğer teknedeki 39 kişi ise kurtarıldı KAYIP SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

Tayland'ın Phuket Adası'nda alabora olan iki gezi teknesinden birinde bulunan 49 kişinin kaybolduğu, 48'inin ise kurtarıldığı bildirildi.

Phuket Valisi Norraphat Plodthong, adanın açıklarında iki teknenin alabora olduğunu, alabora olan bir tekneden 48 yolcunun kurtarıldığını, 49'unun kaybolduğunu belirtti.

Norraphat, alabora olan ikinci teknedeki 39 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Bölgede güçlü rüzgarlar nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yapıldığı ifade edildi.

Tayland'ın turistik bölgesi Phuket Adası'nı her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
phuket TAYLAND tekne

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