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GÜNCELLEME - Tayland'da iki teknenin alabora olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

Phuket'te alabora olan teknelerden birinden 33 kişinin cesedi çıkarıldı - Diğer teknedeki 42 kişi kurtarıldı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

PHUKET (AA) - Tayland'ın Phuket Adası'nda alabora olan iki gezi teknesinden birinde 33 kişinin cesedinin çıkarıldığı bildirildi.

Yetkililer, 100'den fazla kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu 33 Çinli turistin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yaralanan 12 kişi hastanede tedavi altına alınırken, kayıp 23 kişinin bulunması için çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Phuket açıklarında alabora olan diğer teknedeki 42 kişinin de kurtarıldığı kaydedildi.

Tayland'ın Phuket Adası açıklarında iki gezi teknesi dün alabora olmuş, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND tekne turist

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