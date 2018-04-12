GÜNCELLEME - Tekirdağ'da cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Önerler Yolu üzerinde boş bir arazide park halindeki otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, otomobilin içinde bir kadını hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının, başından ve boynundan tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Öldürülen kadının Esen Dülger (26) olduğunu ve otomobilin de kiralandığını tespit eden polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlı Bekir Y, teknik takip sonucu İstanbul'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Çorlu'ya getirilen Bekir Y'nin emniyetteki ifadesinde Esen Dülger'i kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Evli ve 2 çocuğu olduğu belirtilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Bu arada Esen Dülger'in Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşadığı, Bekir Y ile görüşmek için Çorlu'ya geldiği öğrenildi.
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor
Genç kızın hostese verdiği not korkunç gerçeği ortaya çıkardı
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum