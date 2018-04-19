GÜNCELLEME - Tekirdağ'da darp sonucu ölüm

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde eşi ve oğlu tarafından demir çubukla dövülen kişi yaşamını yitirdi. Şüpheli anne ile oğlu tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Fesih Y. (52) bir süredir araları bozuk olan eşi Emine Y'nin (45) çalıştığı Velimeşe Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasına gitti.
Yanına gelen Fesih Y. ile tartışan Emine Y, telefonla oğlu Muharrem Y'yi (25) yanına çağırdı.
Olay yerine gelen Muharrem Y. ise demir çubukla babasını darbedip bacaklarını kırdı. Bu sırada başka bir demir çubuğu eline alan Emine Y. de Fesih Y'ye vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Fesih Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan anne ve oğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Anne ile oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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