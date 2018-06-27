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GÜNCELLEME - Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

Şiddetli yağmur nedeniyle Tekirdağ Devlet Hastanesinin bazı bölümlerini su basarken, iki binanın çatısı çöktü DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre dolu şeklinde devam etti.

Yağış nedeniyle caddeler ve bazı ara yollarda yoğun su birikintileri oluştu, bazı bodrum katlara ve dükkanlara su girdi.

Sağanak sebebiyle Hükümet Caddesi'nde araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler ile yayalar zor anlar yaşarken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri uyarırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Yağış nedeniyle Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde zemin kattaki bazı bölümleri su bastı. Hastane personeli, suları paspas yardımıyla boşalttı.

Ayrıca Hürriyet Mahallesi'nde iki binanın çatısı çöktü.

Şiddetli yağış ve su baskınlarına karşı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bütün izinler kaldırıldı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm personel göreve çağrıldı.

Yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. İtfaiye ekipleri evlerde biriken suları boşaltmak için yoğun mesai harcadı.

Tekirdağ'da şiddeti azalan yağış, aralıklarla devam ediyor.

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