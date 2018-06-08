GÜNCELLEME - Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olayda yaralanan Kıvanç K, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erkan G, Orhan G, Nevzan G. ve Seyfettin Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

