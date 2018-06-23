GÜNCELLEME - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan biri kadın 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'dan Çanakkale'deki "torbacı" diye tabir edilen satıcılara uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle çalışma yürüttü.
Ortak çalışma ve teknik takip sonucu, uyuşturucu sevkıyatının yapılacağı aracın plakasını belirleyen ekipler, önlem aldı. Ekipler, 34 LPU 12 plakalı aracı Malkara ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada bin 800 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen bin 650 lira ve 379 dolar bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan Deniz O, Ceyhan Ö. ve Aslıhan B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme, 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
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