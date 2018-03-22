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GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki terör propagandası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 20:47 | Son Güncelleme

Ergene ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden HDP MYK üyesi Ağaoğlu tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest kaldı (ADLİ SÜREÇ EKLENDİ)

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı.

Ergene'de HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilirken, işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirilen HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu ise tutuklandı.

GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki terör propagandası

- Ergene ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden HDP MYK üyesi Ağaoğlu tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest kaldı (ADLİ SÜREÇ EKLEN

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Anahtar Kelimeler:
1 tutuklama Çorlu Propaganda Terör örgütü

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