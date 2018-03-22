GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki terör propagandası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı.
Ergene'de HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilirken, işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirilen HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu ise tutuklandı.
- Ergene ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden HDP MYK üyesi Ağaoğlu tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest kaldı (ADLİ SÜREÇ EKLEN
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