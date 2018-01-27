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GÜNCELLEME Telefon dolandırıcılığı şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 17:54 | Son Güncelleme 37 dakika önce

- Telefonda kendisini polis olarak tanıtarak terör bahanesiyle Kütahya'daki bir doktorun 83 bin lirası ile Batman'daki çiftçinin 183 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Telefonda kendisini polis olarak tanıtarak terör bahanesiyle Kütahya'daki bir doktoru 83 bin lira, Batman'daki çiftçiyi 183 bin lira dolandırdığı iddiasıyla Adana'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da 61 yaşındaki kadın doktor A.A, polise başvurarak, bir kişinin telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıttıktan sonra dolandırdığını anlattı.

Terör örgütlerince adına banka hesapları açıldığı ve para aktarıldığı yalanıyla korkutulduğunu belirten A.A, şüphelinin verdiği banka hesabına 83 bin lira yatırdığını söyledi.

Batman'da çiftçilik yapan 63 yaşındaki M.G. de aynı yöntemle kandırılarak kendisine verilen hesap numarasına 183 bin lira yatırdığı iddiasıyla polise başvurdu.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada doktor ve çiftçinin, Adana'da yaşayan Kemal A'nın (20) hesabına para yatırdıklarını belirledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

(AA)

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