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GÜNCELLEME - Terör propagandası yaptığı iddia edilen Alman şarkıcı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 22:00 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Alman vatandaşı şarkıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'de terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Alman vatandaşı şarkıcı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, HDP'nin seçim çalışmaları için geldiği Edirne'de, cumartesi günü polis uygulama noktasında gözaltına alınan şarkıcı "Hozan Cane" olarak tanınan Alman vatandaşı Saide İnaç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Saide İnaç, emniyette verdiği ifadede "PKK terör militanlarıyla çektirdiği fotoğraflara" ilişkin "Film çekiyorduk. Bu nedenle onlarla fotoğraf çektirdim" dediği öğrenildi.

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