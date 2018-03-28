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GÜNCELLEME - Terör şüphelisi inşaatta çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

Kayseri'de PKK/KCK'ya eleman kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırdığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen ve Kayseri'de çalıştığı inşaata düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 15 Mart'ta Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda yaralı ele geçirilen "Cudi Zagros" kod adlı M.S.Ç'nin, 2014 yılı eylül ayında örgüte katılmasını sağladığını söylediği Barış Sarı'nın, Kayseri'de bir inşaatta çalıştığı belirlendi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubesi ekipleri, Mobilyacılar Sitesi yakınındaki inşaata düzenledikleri operasyonda Sarı'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Operasyon anı, polis kamerasınca kaydedildi.

Barış Sarı'nın, Van'ın Erciş ilçesinde 2016'da örgüt adına tır kundaklama eylemine katıldığı iddiasıyla tutuklandığı, hakkında açılan davada tutuksuz olarak yargılanmasının sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Emniyet gözaltı PKK/KCK

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