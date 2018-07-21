GÜNCELLEME - Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in anne ve babası gözaltında

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası, annesi ve amcası gözaltına alındı.
Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında küçük çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Sati Atış ile iki yakını, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.
İfadelerinin ardından baba Burhan, anne Dilek ve amca Niyazi Atış gözaltına alındı. Babaanne Sati Atış ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı.
Öte yandan Evrim Atış'ın bulunması için AFAD, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu'dan gelen komando ekibi "Boralar", Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama köpeği "Mavi" ile arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
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